Руиса назвали жирным и обвинили в непрофессионализме

Промоутер Боб Арум обвинил тяжеловеса Энди Руиса в непрофессиональной подготовке к титульному бою с Энтони Джошуа, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря. Напомним, Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
«Результат меня не удивил. После взвешивания я понял, что этот бой не стоит смотреть.
Я очень хорошо знаю Руиса. Когда он весил около 110 кг, он действительно был хорошим бойцом. Когда он стал весить около 135 кг, он стал жирным. Он перестал двигаться (по рингу. — Прим. «Чемпионата»).
Когда я увидел пузо Руиса на взвешивании, я сказал, что у него нет шансов на победу. Бой стал лёгкой прогулкой для Джошуа. Это не умаляет его заслуг, он хорошо подготовился. Но Руис повёл себя непрофессионально», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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