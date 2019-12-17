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Руиса назвали жирным и обвинили в непрофессионализме

Руиса назвали жирным и обвинили в непрофессионализме
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Боб Арум обвинил тяжеловеса Энди Руиса в непрофессиональной подготовке к титульному бою с Энтони Джошуа, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря. Напомним, Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

«Результат меня не удивил. После взвешивания я понял, что этот бой не стоит смотреть.

Я очень хорошо знаю Руиса. Когда он весил около 110 кг, он действительно был хорошим бойцом. Когда он стал весить около 135 кг, он стал жирным. Он перестал двигаться (по рингу. — Прим. «Чемпионата»).

Когда я увидел пузо Руиса на взвешивании, я сказал, что у него нет шансов на победу. Бой стал лёгкой прогулкой для Джошуа. Это не умаляет его заслуг, он хорошо подготовился. Но Руис повёл себя непрофессионально», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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