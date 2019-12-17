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В ACA признали интерес к А. Емельяненко и Шлеменко

В ACA признали интерес к А. Емельяненко и Шлеменко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Президент российского MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко признал, что в организации рассматривают возможность приглашения таких бойцов, как Александр Емельяненко и Александр Шлеменко. Президента спросили, не хотят ли в ACA подписать контракты с этими спортсменами.

«Мы обязательно рассмотрим эти вопросы. Мысли такие есть, посмотрим», — приводит слова Яценко «Р-Спорт».

Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

35-летний Шлеменко в минувшие выходные победил Дэвида Бранча на турнире RCC в Екатеринбурге. Всего на его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед (в том числе 32 нокаутом) и потерпел 13 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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