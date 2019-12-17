В ACA отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Емельяненко — Кокляев

Основатель российского MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat Майрбек Хасиев заверил, что в организации не интересуются боями, подобными поединку с участием бойца смешанного стиля Александа Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боя, который прошёл по правилам бокса.

Хасиева спросили, будет ли ACA проводить такие фрик-бои.

«Это несерьёзно, нам это неинтересно. Понятно было, что Кокляев проиграет Емельяненко.

Взять бой Мейвезера с Макгрегором. Было же ясно, что это шоу и исход его понятен. Я не приемлю такие бои», — приводит слова Хасиева «Р-Спорт».

Напомним, непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер победил бойца MMA Конора Макгрегора в боксёрском поединке в августе 2017 года.



В ACA признали интерес к А. Емельяненко и Шлеменко