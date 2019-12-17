В ACA отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Емельяненко — Кокляев
Основатель российского MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat Майрбек Хасиев заверил, что в организации не интересуются боями, подобными поединку с участием бойца смешанного стиля Александа Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боя, который прошёл по правилам бокса.
Хасиева спросили, будет ли ACA проводить такие фрик-бои.
«Это несерьёзно, нам это неинтересно. Понятно было, что Кокляев проиграет Емельяненко.
Взять бой Мейвезера с Макгрегором. Было же ясно, что это шоу и исход его понятен. Я не приемлю такие бои», — приводит слова Хасиева «Р-Спорт».
Напомним, непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер победил бойца MMA Конора Макгрегора в боксёрском поединке в августе 2017 года.
В ACA признали интерес к А. Емельяненко и Шлеменко
Рой Джонс раскритиковал бои, подобные схватке Емельяненко — Кокляев
- 17 декабря 2019
-
16:08
-
15:36
-
15:12
-
14:01
-
13:28
-
12:17
-
11:56
-
11:12
-
10:20
-
10:00
-
09:08
-
09:07
-
01:01
- 16 декабря 2019
-
23:38
-
22:41
-
21:41
-
20:41
-
19:48
-
18:49
-
17:50
-
16:06
-
15:18
-
14:48
-
14:00
-
13:12
-
12:51
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:07
-
00:52
- 15 декабря 2019
-
23:34
-
22:51
-
21:47
Партнерский контент