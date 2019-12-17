Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалёва

Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, сообщает Bad Left Hook. Мексиканец завоевал пояс по версии WBO ранним утром 3 ноября 2019 года, когда нокаутировал Сергея Ковалёва на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В тот день он стал чемпионом мира в четырёх весовых категориях.
Не так давно Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.
Действующий чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин по-прежнему заинтересован в третьей встрече с Альваресом.
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