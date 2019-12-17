Ян: ребята, тренируйтесь, не жалея себя

Боец смешанных единоборств Пётр Ян поблагодарил свой бойцовский клуб «Архангел Михаил» за поддержку, а также обратился к другим спортсменам, посоветовав им оставаться преданным тренировочному процессу.

«Спасибо клубу „Архангел Михаил“ и Академии RCC за то, что рядом. Работа сделана, пора и отдохнуть. Ребята, тренируйтесь, не жалея себя. Найдётся тот, кто вас пожалеет», — написал Ян на своей странице в «Инстаграме».

В ночь с 14 на 15 декабря мск Пётр Ян выступил на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой с участием Яна открывал основной кард шоу. Соперником россиянина был опытный экс-претендент на титул Юрайя Фейбер. Пётр нокаутировал противника в третьем раунде. Перед турниром он занимал четвёртом место в рейтинге UFC.