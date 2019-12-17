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Усман хочет встретиться с Сен-Пьером

Усман хочет встретиться с Сен-Пьером
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, который последний бой провёл в 2017 году, а позже объявил о завершении карьеры.

«Мне всё равно, кто станет моим соперником. Если бы я мог выбирать, то мне бы хотелось встретиться с Жоржем Сен-Пьером. Мне не хватает только одной победы, чтобы сравняться с ним по количеству побед подряд в полусреднем весе. Представьте, как здорово будет достигнуть этого показателя, победив именно его.

Это будет классный бой. Но у меня отличная физическая подготовка, мощь и скорость. Думаю, у нас будет великолепная схватка, но при всём уважении, я смогу победить досрочно», — приводит слова Усмана MMA Fighting.

Ранее Сен-Пьер заявлял, что ему будет интересно возобновить карьеру ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

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