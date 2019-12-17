Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC

Официальный сайт UFC опубликовал обновлённые рейтинги организации. На этот раз в них произошли серьёзные изменения, которые коснулись также и россиян.

Так, боец легчайшего веса Пётр Ян, который на турнире в Лас-Вегасе нокаутировал Юрайю Фейбера, улучшил позиции и теперь занимает третье место в рейтинге своего дивизиона. Боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов также улучшил своё положение и в рейтинге полулёгкой весовой категории тоже занимает третью строчку. Прогресс Забита связан не только с недавней победой Келвина Кэттара, но и с недавним поражением Жозе Алду, который после турнира в Лас-Вегасе опустился на восьмое место. Омари Ахмедов после успешного выступления на UFC 245 поднялся на тринадцатую строчку рейтинга средневесов.

Что касается списка лучших бойцов, вне зависимости от весовой категории (P4P), то тут также произошли серьёзные изменения. Впервые в него включили новоиспечённого чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, который занимает девятое место. Камару Усман поднялся на восьмое место. Макс Холлоуэй потерял сразу пять позиций и занимает двенадцатое место.