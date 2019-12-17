Ян: Сехудо не продержится против меня пять раундов
Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. По словам россиянина, он готов к противостоянию с одним из лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
«Я очень хочу боя с Сехудо, но тот хочет боя с Жозе Алдо. Я чувствую ментально, внутренне, что я смогу его победить, и я всего себя оставлю в октагоне. Он не продержится против меня пять раундов», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Предыдущий поединок Пётр Ян провёл на турнире UFC 245, который прошёл в ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе. В основном карде шоу Ян встретился с Юрайей Фейбером и нокаутировал того в третьем раунде.
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