Ян: Сехудо не продержится против меня пять раундов

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. По словам россиянина, он готов к противостоянию с одним из лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

«Я очень хочу боя с Сехудо, но тот хочет боя с Жозе Алдо. Я чувствую ментально, внутренне, что я смогу его победить, и я всего себя оставлю в октагоне. Он не продержится против меня пять раундов», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Предыдущий поединок Пётр Ян провёл на турнире UFC 245, который прошёл в ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе. В основном карде шоу Ян встретился с Юрайей Фейбером и нокаутировал того в третьем раунде.