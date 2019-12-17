Ковингтона могут отстранить от боёв на полгода

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала предварительные медицинские заключения участников турнира UFC 245. Согласно содержащейся в них информации, бывший временный чемпион организации в полусреднем весе, участник главного события вечера минувшего турнира Колби Ковингтон может быть отстранён от поединков на полгода.

Пока ясно, что Колби гарантированно отстранён до 13 февраля 2020 года, при этом контактные тренировки он сможет начать проводить 29 января 2020 года. По худшим прогнозам, Ковингтон останется вне боёв до июня 2020 года, сообщает MMA Fighting.

Продолжительное отстранение от боёв по медицинским показаниям связано с переломом челюсти, которое он получил в противостоянии с Камару Усманом в третьем раунде.