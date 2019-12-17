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Алду согласился на бой с Сехудо и готов встретиться с ним весной 2020 года

Алду согласился на бой с Сехудо и готов встретиться с ним весной 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду поделился впечатлениями от недавнего поражения в бою с Марлоном Мораесом и заявил, что готов принять вызов чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Когда бой закончился, мы праздновали в углу победу, но потом было оглашено решение судей и что-то явно пошло не так. Мораес не выиграл поединок. Я постоянно прессинговал его. Не понимаю, как судьи пришли к такому решению. Я самый честный боец в мире. Если я думаю, что проиграл, значит, я проиграл. К примеру, так было в бою с тем же Волкановски. Но не думаю, что я уступил Мораесу.

Что касается вызова Сехудо, то я побью любого соперника и стану чемпионом в легчайшем весе. Не так уж и важно, встретимся мы в марте или в мае. Просто хочу подписать контракт на бой с ним. Я примусь за свою диету и сделаю всё, чтобы этот поединок состоялся», — приводит слова Алду BJPenn.

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