Бензема подарил Нурмагомедову футболку «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, судя по всему, подарил футболку своего клуба чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» в сторис выложил фото футболки с авторафом.

К сторис был добавлен комментарий россиянина: «большое спасибо за подарок, брат. Удачи завтра», — написал Нурмагомедов.

Очевидно, что Хабиб пожелал удачи Бензема и мадридскому «Реалу» в противостоянии с «Барселоной». «Эль-Класико» пройдёт завтра, 18 декабря, на арене каталонцев.

Соответствующий пост можно увидеть в сторис Хабиба Нурмагомедова. Напомним, чемпион UFC в скором времени начнёт полноценную подготовку к поединку с Тони Фергюсоном. Этот бой состоится 18 апреля 2020 года