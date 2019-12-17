Бензема подарил Нурмагомедову футболку «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, судя по всему, подарил футболку своего клуба чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» в сторис выложил фото футболки с авторафом.
К сторис был добавлен комментарий россиянина: «большое спасибо за подарок, брат. Удачи завтра», — написал Нурмагомедов.
Очевидно, что Хабиб пожелал удачи Бензема и мадридскому «Реалу» в противостоянии с «Барселоной». «Эль-Класико» пройдёт завтра, 18 декабря, на арене каталонцев.
Соответствующий пост можно увидеть в сторис Хабиба Нурмагомедова. Напомним, чемпион UFC в скором времени начнёт полноценную подготовку к поединку с Тони Фергюсоном. Этот бой состоится 18 апреля 2020 года
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