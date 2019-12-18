Усман — о Коноре: не советую ему драться со мной. Мальцу нужно сесть и успокоиться

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о потенциальном поединке с Конором Макгрегором. Ирландец проведёт следующий бой в полусреднем дивизионе и теоретически может претендовать на титул в этой весовой категории.

«Если он говорит о титуле в полусреднем весе, то он, вероятно, хочет умереть. Это ему не полулёгкий и не лёгкий дивизион. Вы видели, что сделал с ним Хабиб? С моей стороны будет просто не совсем честно драться с Конором. Я уважаю его за то, что он сделал для нашего спорта, но не советую ему драться со мной. Этому мальцу просто нужно сесть и успокоиться. Я очень его потрясу, прежде чем бежать, ему нужно научиться ходить», — приводит слова Усмана MMAJunkie.

18 января 2020 года Конор Макгрегор проведёт первый поединок с октября 2018 года. Ирландец померится силами с Дональдом Серроне.