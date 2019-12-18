Гарбрандт признался в любви к русским и пообещал выступить в Москве

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт дал понять, что ему интересен поединок с третьим номером рейтинга UFC Пётром Яном.

«После того как я расправлюсь с Ассунсао, я приеду в Москву, чтобы подраться с Яном. Люблю русских», — написал Гарбрандт на своей странице в «Твиттере».

Пётр Ян и Коди Гарбрандт уже успели испортить отношения. После турнира UFC 245, который прошёл в ночь с 14 на 15 декабря мск, бойцы чуть не подрались, их разняла охрана.

Гарбрандт на данный момент занимает восьмое место в рейтинге UFC. В предыдущих двух боях он потерпел неудачи. В следующий раз он выйдет в октагон 28 марта 2020 года на турнире в Коламбусе. Коди выступит в андеркарде боя Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк. Его соперником станет Рафаэль Ассунсао.