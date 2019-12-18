Стали известны подробности гибели бойца MMA Нурматова через три дня после поединка

Инсульт у бойца организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Бекзода Нурматова мог произойти на нервной почве, заявил президент организации Алексей Яценко.

Представитель Узбекистана Нурматов скончался 7 октября, после турнира ACA 100, перенеся инсульт. При этом в преддверии боя у спортсмена не было выявлено проблем со здоровьем.

«После боя он вышел, жалоб никаких не было. Через какое-то время к медикам обратился его секундант, сказав, что бойцу плохо. Когда медики пришли, боец был в сознании. Провели осмотр, ему стало хуже. Давление было очень высокое, это есть в материалах проверки.

Его быстро доставили в больницу, где выяснилось, что у него произошёл инсульт. По заверениям секундантов, он после боя очень сильно нервничал и не мог успокоиться. На видео не было жесточайших ударов. Это большая трагедия", — цитирует Яценко ТАСС.

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