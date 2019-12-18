Кокляев рассказал, как его изменил нокаут от Емельяненко. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как изменился его взгляд на мир после нокаута, полученного в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксёрского боя, состоявшегося 29 ноября.
«Этим видео я хотел выразить своё состояние после 29 ноября. Так выглядит мир моими глазами сегодня, и, если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключили свет, я бы сказал, что не всё так просто.
Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то выключили, но если взглянуть глазами оптимиста, то включили. Я лично чувствую, что свет включили, потому как любовь к жизни и радость от жизни стали сильнее. Ещё чётче стало видно, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность сказанного, бессмысленность обид.
Я не могу сказать сейчас, остановлюсь я или продолжу дальше, могу сказать лишь одно: нужно по тихой тренироваться и ждать ветра», — написал Кокляев в «Инстаграме», прикрепив сообщение к видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
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