В ACA объяснили, почему не проверяют бойцов на допинг

В российском MMA-промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA) пока не собираются вводить допинг-контроль для бойцов. Об этом заявил основатель организации Майрбек Хасиев.

«Пока все лиги в России не согласятся на введение допинг-контроля, мы не планируем. Мы раньше сотрудничали с ВАДА, но сейчас этой практики нет», — приводит слова Хасиева ТАСС.

В настоящий момент единственной организацией боёв смешанного стиля, которая открыто объявила о допинг-контроле, является UFC. Промоушен сотрудничает с Американским антидопинговым агентством (USADA).

Также в ACA рассказали о подробностях гибели бойца MMA Нурматова через три дня после поединка и отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Александр Емельяненко — Михаил Кокляев, хотя и признали интерес к Емельяненко и Александру Шлеменко.

Стали известны подробности гибели бойца MMA Нурматова через три дня после поединка

В ACA отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Емельяненко — Кокляев