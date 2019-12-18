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В ACA объяснили, почему не проверяют бойцов на допинг

В ACA объяснили, почему не проверяют бойцов на допинг
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В российском MMA-промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA) пока не собираются вводить допинг-контроль для бойцов. Об этом заявил основатель организации Майрбек Хасиев.

«Пока все лиги в России не согласятся на введение допинг-контроля, мы не планируем. Мы раньше сотрудничали с ВАДА, но сейчас этой практики нет», — приводит слова Хасиева ТАСС.

В настоящий момент единственной организацией боёв смешанного стиля, которая открыто объявила о допинг-контроле, является UFC. Промоушен сотрудничает с Американским антидопинговым агентством (USADA).

Также в ACA рассказали о подробностях гибели бойца MMA Нурматова через три дня после поединка и отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Александр ЕмельяненкоМихаил Кокляев, хотя и признали интерес к Емельяненко и Александру Шлеменко.

Стали известны подробности гибели бойца MMA Нурматова через три дня после поединка
В ACA отказались проводить фрик-бои, подобные схватке Емельяненко — Кокляев
В ACA признали интерес к А. Емельяненко и Шлеменко
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