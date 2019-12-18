Президент ФТБР: мы одна из самых чистых федераций в мире в нашем виде спорта

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин рассказал о положении дел в своём виде спорта в связи с конфликтом страны с ВАДА. По его словам, федерация ведёт антидопинговую работу на высоком уровне и никогда не была замечена в масштабных нарушениях.

«Я доволен той работой, которая у нас ведётся с профилактикой применения запрещённых препаратов. Мы одна из самых чистых федераций в мире в нашем виде спорта. За всю историю нашего участия в международных стартах у нас была только одна положительная допинг-проба. Что касается участия в международных стартах, у нас не должно быть проблем с мероприятиями под эгидой IFMA, где мы находимся на хорошем счету. Мы активно сотрудничаем с Федеральным медико-биологическим агентством. С нами всегда выезжает доктор, который ведёт членов сборной команды, проводит с ними разъяснительную антидопинговую работу. Однако два крупнейших старта 2021 года будут проводиться мультиспортивными организациями, в которых состоят и другие виды спорта.

Мы в ожидании реакции GAISF, которая проводит Всемирные игры боевых искусств, и IWGA, проводящей Всемирные игры. Надеюсь, что авторитет нашей организации позволит нам поучаствовать в этих соревнованиях. Считаю, что, так как мы ведём антидопинговую работу на высоком уровне и никогда не были замечены в масштабных нарушениях, мы это право заслужили", — сказал он.