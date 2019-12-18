Алексей Ульянов завершил подготовку к бою с украинцем Адамчуком
Восьмикратный чемпион России по тайскому боксу россиянин Алексей Ульянов, выступающий в полулёгком весе, завершил подготовку к назначенному на 21 декабря поединку с украинцем Сергеем Адамчуком. Бой Ульянов — Адамчук пройдёт в рамках турнира Glory 74 в голландском городе Арнеме.
К бою Ульянов традиционно готовился в прокопьевском зале на базе ДК им. Маяковского под руководством заслуженного тренера России Виталия Миллера. Россиянин вместе с командой, в которую помимо тренерского штаба входит действующий чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов, накануне прибыл к месту проведения боя.
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