Бой Нурмагомедов — Порье стал главной спортивной темой года в поиске «Яндекса»

Бой чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье стал главным спортивным событием 2019 года по результатам поиска в «Яндексе», сообщается на сайте компании.
Нурмагомедов в сентябре защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив Порье удушающим приёмом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. В следующем бою россиянин 18 апреля в Нью-Йорке встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Помимо боя Нурмагомедов — Порье в топ-3 главных спортивных тем «Яндекса» попали поединок бойца MMA Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева и бой Гран-при Bellator с участием Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.
Десятка главных спортивных событий 2019 года по результатам поиска в «Яндексе» выглядит следующим образом:
1. Бой Нурмагомедов — Порье
2. Бой А. Емельяненко — Кокляев
3. Бой Ф. Емельяненко — Бейдер
4. Футбол. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (19 августа)
5. Футбол. Матч Лиги чемпионов «Аякс» (Амстердам) — «Ювентус» (Турин)
6. Футбол. Матч квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» (Португалия)
7. Хоккей. Матч чемпионата мира сборных России и Финляндии (25 мая)
8. Футбол. Матч чемпионата России. «Спартак» — ЦСКА (6 апреля)
9. Футбол. Матч отборочного турнира Евро-2020 сборных России и Бельгии (16 ноября)
10. Футбол. Матч отборочного турнира Евро-2020 сборных России и Шотландии (10 октября).
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