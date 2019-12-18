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«С какой стати нам посещать бой Макгрегора?» Отец Хабиба ответил президенту UFC

«С какой стати нам посещать бой Макгрегора?» Отец Хабиба ответил президенту UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слова президента организации Дэны Уайта. Напомним, Уайт предположил, что отец и сын Нурмагомедовы могут посетить турнир UFC в Лас-Вегасе 18 января, где состоится поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Не могу это никак прокомментировать, слышу от вас об этом в первый раз. С какой стати мы должны посещать этот турнир?

Дональд Серроне — хороший парень. Но у меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?» — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Sputnik Кыргызстан».

Хабиб победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. На сегодня это последний бой ирландца в октагоне.

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