«С какой стати нам посещать бой Макгрегора?» Отец Хабиба ответил президенту UFC
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слова президента организации Дэны Уайта. Напомним, Уайт предположил, что отец и сын Нурмагомедовы могут посетить турнир UFC в Лас-Вегасе 18 января, где состоится поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.
«Не могу это никак прокомментировать, слышу от вас об этом в первый раз. С какой стати мы должны посещать этот турнир?
Дональд Серроне — хороший парень. Но у меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?» — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Sputnik Кыргызстан».
Хабиб победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. На сегодня это последний бой ирландца в октагоне.
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