Руки-Базуки победил в армрестлинге популярную блогершу. Видео

Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он победил в армрестлинге популярную блогершу Малику Джикаеву, у которой более 300 тыс. подписчиков. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Терёшина.
Напомним, ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных. Блогер рассказал, что на полное удаление синтола потребуется полтора года, но намекнул, что в будущем ещё что-то сделает со своими бицепсами.
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