«Наверное, решил хайпануть». Пельмень объяснил, зачем президент UFC выложил видео с ним

Сибирский фермер Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, рассказал, зачем, по его мнению, президент UFC Дэна Уайт выложил видео с ним.

Напомним, Уайт остался настолько впечатлён поражением Пельменя на турнире по пощёчинам, что предложил транслировать поединки на платформе UFC Fight Pass. Фермер проиграл нокаутом на соревновании по пощёчинам в Москве. Он выступил на чемпионате мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). Соперник за досрочную победу над Камоцким получил 200 тыс. рублей.

Пельменя спросили, можно ли турнир по пощёчинам назвать спортом или это просто шоу.

«Шоу. Хотя Дэна Уайт тут выложил в «Инстаграм» пост про наши пощёчины. Думаю, это выглядело так: все выкладывают, дай и я выложу.

Решил хайпануть? Наверное, да. Но это внимание со стороны Уайта приятно, я офигел. Мне многие скинули ссылки на это», — приводит его слова «Р-Спорт».