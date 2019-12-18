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Ортега выразил готовность подраться с Магомедшариповым

Ортега выразил готовность подраться с Магомедшариповым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Брайан Ортега выразил готовность провести поединок с Забитом Магомедшариповым.

«Я рад, что мне не потребуется операция. Я уже начал реабилитацию, она продлится два месяца. Я пропустил последний бой. Если Холлоуэй и Волкановски будут проводить реванш, то нам предстоит выяснить, кто будет следующим претендентом. Корейский Зомби всё ещё в моём списке, помимо него у нас есть Забит Магомедшарипов. Жозе Альдо и Фрэнки Эдгар, похоже, перейдут в легчайший вес, хотя Фрэнки и согласился задержаться в полулёгком весе и спасти кард», — приводит слова Брайана Ортеги MMAJunkie.

Напомним, Фрэнки Эдгар заменит Брайана Ортегу на UFC Fight Night 165 в Южной Корее. Магомедшарипов планирует провести следующий бой 18 апреля на турнире UFC 249, однако имя соперника Забита пока не объявлено.

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