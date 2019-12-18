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Кунченко проведёт следующий бой 14 марта на турнире UFC в Бразилии

Кунченко проведёт следующий бой 14 марта на турнире UFC в Бразилии
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Алексей Кунченко вернётся в октагон 14 марта на турнире UFC в Бразилии, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Имя соперника Кунченко пока не сообщается.

Алексей Кунченко провёл три поединка под эгидой UFC, одержав в них две победы и один раз потерпев поражение, которое стало первым в его карьере. В последнем поединке, который состоялся 10 августа 2019 года, Кунченко проиграл Гилберту Бёрнсу единогалсным решением судей.

Всего в профессиональной карьере в смешанных единоборствах Кунченко провёл 21 поединок, одержав 20 побед.

Трунир UFC в Бразилии пройдёт на стадионе Нильсона Нельсона вместимостью 11 100 человек. Последний раз турнир UFC проходил здесь в 2014 году.

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