Кунченко проведёт следующий бой 14 марта на турнире UFC в Бразилии

Российский боец UFC Алексей Кунченко вернётся в октагон 14 марта на турнире UFC в Бразилии, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Имя соперника Кунченко пока не сообщается.



Алексей Кунченко провёл три поединка под эгидой UFC, одержав в них две победы и один раз потерпев поражение, которое стало первым в его карьере. В последнем поединке, который состоялся 10 августа 2019 года, Кунченко проиграл Гилберту Бёрнсу единогалсным решением судей.



Всего в профессиональной карьере в смешанных единоборствах Кунченко провёл 21 поединок, одержав 20 побед.



Трунир UFC в Бразилии пройдёт на стадионе Нильсона Нельсона вместимостью 11 100 человек. Последний раз турнир UFC проходил здесь в 2014 году.