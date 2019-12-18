«Беспощадный против Тройного Клоуна». Ян анонсировал возможный бой с Сехудо

Российский боец UFC Пётр Ян анонсировал возможный бой с чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо, назвав оппонента Тройным Клоуном, что является расшифровкой прозвища Сехудо «Triple C» (тройной чемпион — в двух весовых категориях в UFC и один раз на Олимпийских играх).



«Единственный бой, который имеет значение. Беспощадный против Тройного Клоуна», — написал Ян в своём «твиттере», прикрепив постер возможного поединка.



32-летний Сехудо является обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На его счету 15 побед, 6 из которых нокаутом, и 2 поражения.



Пётр Ян на турнире UFC 245 одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении, нокаутировав Яна Фейбера.