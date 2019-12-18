Усман: Эдвардс заслуживает титульный бой со мной

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что Леон Эдвардс заслуживает титульного поединка с ним. Первый бой Усмана и Эдвардса прошёл в декабре 2015 года и закончился победой Камару единогласным решением судей. Для Усмана тот бой был дебютным в UFC.



«Леон Эдвардс — спортсмен, заслуживающий титульного боя со мной. Этот парень не проигрывал с того момента, как провёл поединок со мной. Он дрался с серьёзными соперниками и сейчас находится в такой же ситуации, что и я полтора года назад.



Все остальные бойцы видят в нём опасность. Они опасаются поединка с ним. Я вижу в Эдвардсе талант и знаю, что он отличный боец», — приводит слова Камару Усману TMZ.



Камару Усман в минувшие выходные успешно провёл защиту титула в поединке с Колби Ковингтоном.