Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усман: Эдвардс заслуживает титульный бой со мной

Усман: Эдвардс заслуживает титульный бой со мной
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что Леон Эдвардс заслуживает титульного поединка с ним. Первый бой Усмана и Эдвардса прошёл в декабре 2015 года и закончился победой Камару единогласным решением судей. Для Усмана тот бой был дебютным в UFC.

«Леон Эдвардс — спортсмен, заслуживающий титульного боя со мной. Этот парень не проигрывал с того момента, как провёл поединок со мной. Он дрался с серьёзными соперниками и сейчас находится в такой же ситуации, что и я полтора года назад.

Все остальные бойцы видят в нём опасность. Они опасаются поединка с ним. Я вижу в Эдвардсе талант и знаю, что он отличный боец», — приводит слова Камару Усману TMZ.

Камару Усман в минувшие выходные успешно провёл защиту титула в поединке с Колби Ковингтоном.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019