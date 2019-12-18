Фьюри и Уайлдер проведут третий бой летом 2020 года
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт третий бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Mirror со ссылкой на слова промоутера Фрэнка Уоррена.
По информации источника, третий поединок состоится летом 2020 года, независимо от того кто победит в их втором противостоянии.
Последним соперником 31-летнего Фьюри был швед Отто Уаллин, проигравший ему единогласным решением судей в поединке в сентябре 2019 года.
Второй бой с Уайлдером Фьюри проведёт 22 февраля 2020 года.
Ранее в прессе появилась информация, что Фьюри проведёт ещё два боя, после чего навсегда покинет ринг и подпишет контракт с UFC — главным промоушеном в мире смешанных единоборств.
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