Фьюри и Уайлдер проведут третий бой летом 2020 года

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт третий бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Mirror со ссылкой на слова промоутера Фрэнка Уоррена.



По информации источника, третий поединок состоится летом 2020 года, независимо от того кто победит в их втором противостоянии.



Последним соперником 31-летнего Фьюри был швед Отто Уаллин, проигравший ему единогласным решением судей в поединке в сентябре 2019 года.



Второй бой с Уайлдером Фьюри проведёт 22 февраля 2020 года.



Ранее в прессе появилась информация, что Фьюри проведёт ещё два боя, после чего навсегда покинет ринг и подпишет контракт с UFC — главным промоушеном в мире смешанных единоборств.