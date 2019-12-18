50 Cent — Ковингтону: наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок

Давний поклонник смешанных единоборств, известный рэпер Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко раскритиковал Колби Ковингтона за его поведение перед боем с чемпионом UFC Камару Усманом.



«Перед боем он обещал подарить чемпионский пояс Дональду Трампу и высмеивал африканское происхождение оппонента, спрашивая, что его семья сделала для Америки, помимо пребывания в исправительных учреждениях.



Теперь наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок. Но, с другой стороны, это хорошо: в ближайшие шесть недель ты не сможешь сказать ничего лишнего. Ты вообще ничего не сможешь сказать», — написал 50 Cent в своём «инстаграме».



Ковингтон проиграл Усману нокаутом на турнире UFC 245.