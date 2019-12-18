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50 Cent — Ковингтону: наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок

50 Cent — Ковингтону: наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок
Бокс/ММА / UFC 0

Давний поклонник смешанных единоборств, известный рэпер Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко раскритиковал Колби Ковингтона за его поведение перед боем с чемпионом UFC Камару Усманом.

«Перед боем он обещал подарить чемпионский пояс Дональду Трампу и высмеивал африканское происхождение оппонента, спрашивая, что его семья сделала для Америки, помимо пребывания в исправительных учреждениях.

Теперь наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок. Но, с другой стороны, это хорошо: в ближайшие шесть недель ты не сможешь сказать ничего лишнего. Ты вообще ничего не сможешь сказать», — написал 50 Cent в своём «инстаграме».

Ковингтон проиграл Усману нокаутом на турнире UFC 245.

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