50 Cent — Ковингтону: наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок
Давний поклонник смешанных единоборств, известный рэпер Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко раскритиковал Колби Ковингтона за его поведение перед боем с чемпионом UFC Камару Усманом.
«Перед боем он обещал подарить чемпионский пояс Дональду Трампу и высмеивал африканское происхождение оппонента, спрашивая, что его семья сделала для Америки, помимо пребывания в исправительных учреждениях.
Теперь наслаждайся сломанной челюстью, расистский придурок. Но, с другой стороны, это хорошо: в ближайшие шесть недель ты не сможешь сказать ничего лишнего. Ты вообще ничего не сможешь сказать», — написал 50 Cent в своём «инстаграме».
Ковингтон проиграл Усману нокаутом на турнире UFC 245.
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
00:50
-
00:39
- 17 декабря 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:59
-
20:57
-
20:38
-
19:58
-
18:40
-
18:29
-
17:37
-
16:08
-
15:36
-
15:12
-
14:01
-
13:28
Партнерский контент