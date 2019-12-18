Джошуа уверен, что проведёт третий бой с Руисом

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO выразил уверенность, что он проведёт третий бой с Энди Руисом.
Напомним, в июне 2019 года Джошуа неожиданно потерпел поражение от Руиса, не избежав нокаута, однако в декабре победил соперника единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса четырёх организаций.
«100 триллионов процентов, что мы еще встретимся. Я всегда говорил, что провёл бы бой с Руисом в Мексике. Мы с ним можем договориться, но чначала мне нужно разобраться с обязательными претендентами», — цитирует Джошуа Metro.
На счету Джошуа 24 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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