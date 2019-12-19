Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Экс-чемпион Bellator подписал контракт с PFL

Экс-чемпион Bellator подписал контракт с PFL
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший чемпион организации Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд покинул промоушен и подписал контракт с PFL, сообщает ESPN. Пока неизвестно, когда ожидается дебют Макдональда в новом для себя промоушене. Вероятно, он примет участие в Гран-при PFL 2020 году.

В последнем для себя поединке в Bellator Макдональд проиграл свой чемпионский пояс Дагласу Лиме, у которого он ранее этот титул и отобрал.

«Я очень рад стать частью организации PFL, где каждый год проходит турнир, победитель которого может выиграть титул и $ 1 млн безо всяйко политики. Я верю в то, что здесь в первую очередь думают именно о бойцах», — подчеркнул Рори Макдональд.

В Belltor Пока никак не отреагировали на это известие.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019