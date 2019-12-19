Экс-чемпион Bellator подписал контракт с PFL

Бывший чемпион организации Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд покинул промоушен и подписал контракт с PFL, сообщает ESPN. Пока неизвестно, когда ожидается дебют Макдональда в новом для себя промоушене. Вероятно, он примет участие в Гран-при PFL 2020 году.



В последнем для себя поединке в Bellator Макдональд проиграл свой чемпионский пояс Дагласу Лиме, у которого он ранее этот титул и отобрал.



«Я очень рад стать частью организации PFL, где каждый год проходит турнир, победитель которого может выиграть титул и $ 1 млн безо всяйко политики. Я верю в то, что здесь в первую очередь думают именно о бойцах», — подчеркнул Рори Макдональд.



В Belltor Пока никак не отреагировали на это известие.