Экс-чемпион Bellator подписал контракт с PFL
Бывший чемпион организации Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд покинул промоушен и подписал контракт с PFL, сообщает ESPN. Пока неизвестно, когда ожидается дебют Макдональда в новом для себя промоушене. Вероятно, он примет участие в Гран-при PFL 2020 году.
В последнем для себя поединке в Bellator Макдональд проиграл свой чемпионский пояс Дагласу Лиме, у которого он ранее этот титул и отобрал.
«Я очень рад стать частью организации PFL, где каждый год проходит турнир, победитель которого может выиграть титул и $ 1 млн безо всяйко политики. Я верю в то, что здесь в первую очередь думают именно о бойцах», — подчеркнул Рори Макдональд.
В Belltor Пока никак не отреагировали на это известие.
- 19 декабря 2019
-
00:58
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
00:50
-
00:39
- 17 декабря 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:59
-
20:57
-
20:38
-
19:58
-
18:40
-
18:29
-
17:37
-
16:08
-
15:36
-
15:12
-
14:01
Партнерский контент