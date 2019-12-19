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Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео

Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В «Твиттере» появилось видео, как боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл поединок за девять секунд, хотя его соперник аргентинец Франсиско Баррио не нанёс ни одного удара.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Barrele la pierna.

Инцидент произошёл на турнире Fight Nation Championship в Хорватии в минувшие выходные. Бойцы сошлись в октагоне, но уже через несколько мгновений Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и заявил, что сдаётся. Судья остановил поединок на девятой секунде. Впоследствии босниец объяснил, что произошло.

«Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».

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