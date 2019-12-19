Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл поединок за девять секунд, хотя его соперник аргентинец Франсиско Баррио не нанёс ни одного удара.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Barrele la pierna.
Инцидент произошёл на турнире Fight Nation Championship в Хорватии в минувшие выходные. Бойцы сошлись в октагоне, но уже через несколько мгновений Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и заявил, что сдаётся. Судья остановил поединок на девятой секунде. Впоследствии босниец объяснил, что произошло.
«Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».
- 19 декабря 2019
-
09:29
-
00:58
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
00:50
-
00:39
- 17 декабря 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:59
-
20:57
-
20:38
-
19:58
-
18:40
-
18:29
-
17:37
-
16:08
-
15:36
-
15:12