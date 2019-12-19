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Лебедев и Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя

Лебедев и Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Денис Лебедев и представитель ЮАР Табисо Мчуну сдадут допинг-тесты до и после боя, сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

«Согласно программе, допинг-тесты будут сданы до и после поединка», — приводит слова представителя VADA ТАСС.

Напомним, Лебедев и Мчуну, выступающие в первом тяжёлом весе, выйдут на ринг в Красноярске 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (в том числе 13 нокаутом) и пять поражений.

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