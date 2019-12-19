А. Емельяненко объявил, что снимется в кино

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что снимется в кинофильме. Деталей спортсмен не раскрыл, однако сказал, что режиссёром ленты будет Валерия Гай Германика. Фото с ней Емельяненко опубликовал в «Инстаграме».
«Буду сниматься в кино! Режиссёр Валерия Гай Германика!» — подписал фотографию боец.
Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
- 19 декабря 2019
-
13:04
-
12:49
-
12:01
-
11:23
-
10:05
-
09:29
-
00:58
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
00:50
-
00:39
- 17 декабря 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:59
-
20:57
-
20:38
-
19:58
-
18:40