А. Емельяненко объявил, что снимется в кино

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что снимется в кинофильме. Деталей спортсмен не раскрыл, однако сказал, что режиссёром ленты будет Валерия Гай Германика. Фото с ней Емельяненко опубликовал в «Инстаграме».

«Буду сниматься в кино! Режиссёр Валерия Гай Германика!» — подписал фотографию боец.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

Кокляев рассказал, как его изменил нокаут от Емельяненко. Видео