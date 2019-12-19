Хрюнов поставил Лебедева в один ряд с Роем Джонсом

Промоутер Владимир Хрюнов в преддверрии поединка Дениса Лебедева с Табисо Мчуну объяснил, почему считает российского боксёра достойным сравнений с легендарным Роем Джонсом, бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

«Он вместе с Александром Поветкиным является первопроходцем нашего профессионального бокса. До их появления российские боксёры были оппонентами в Англии, Германии и так далее. И когда мы начинали с ними работать, то поставили одну задачу — стать чемпионами мира.

Денис Лебедев этого достиг. Он, помимо того что выигрывал чемпионские титулы, является прекрасным человеком, отцом, семьянином. И его очередной бой — большое событие для российского и мирового спорта.

У меня есть договорённость с Денисом о том, что я не даю прогнозов на его поединки. Но могу сказать, что Денису будет непросто. Для Мчуну бой с Лебедевым — красная тряпка. Как в своё время Денис боксировал против Роя Джонса-младшего. Думаю, имя Дениса Лебедева в мировом боксе соизмеримо с именем Роя Джонса», — приводит слова Хрюнова пресс-служба Федерации бокса России.

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