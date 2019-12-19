А. Емельяненко и Исмаилов договорились о поединке

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов достигли принципиальной договорённости о проведении боя, сообщает Sport24.

Исмаилов побеседовал с Емельяненко и предложил ему организовать бой. Тот заявил, что согласен подраться, если ему предложат подходящую сумму. Магомед согласился взять на себя организацию поединка. Также он спросил потенциального соперника, не боится ли тот выходить с ним на бой с точки зрения репутации, поскольку есть риск потерпеть поражение от более лёгкого бойца.

«По моей репутации уже ничего никогда не ударит», — ответил Емельяненко.

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.