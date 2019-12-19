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Минеев: после Нового года вернёмся к диалогу с UFC

Минеев: после Нового года вернёмся к диалогу с UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Боец ММА Владимир Минеев заявил, что после Нового года продолжит переговоры о подписании контракта с UFC.

«Во-первых, они там до Нового года никого не подписывают. Мы вернёмся к диалогу после Нового года. А если у меня есть шанс стать обладателем пояса Fight Nights, почему бы и не воспользоваться этим. Это ведь усилит мои шансы.

Да, безусловно, Хабиб в далеком отрыве. Моя популярность только начинает набирать обороты. В мире единоборств я вот только начинаю выходить на высокий уровень. Потому что ММА я начал заниматься только в 25 лет. До этого я по кикбоксингу дрался. Мага Исмаилов, бой за пояс. Дай бог, Даурен согласится. Я считаю, что всё только начинается в моём случае. К сожалению, мне уже не 20 лет. В 20 лет я был чемпионом по кикбоксингу. Уверен, что и в UFC получится подписаться. А это уже другая история», — рассказал Минеев в интервью каналу ИБРАКАДАБРА.

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