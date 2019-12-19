Волкановски перенесёт операцию на сломанной в бою с Холлоуэем руке

Чемпион UFC Александер Волкановски перенесёт операцию на сломанной руке. Новоиспечённый обладатель чемпионского пояса Волкановски сломал руку в титульном поединке с Максом Холлоуэем.



«Я не думаю, что операция будет серьёзная, но в руке есть пара переломов, с которыми нужно разобраться», — приводит слова Волкановски MMAFighting.



Бой между Холлоуэем и Волкановски состоялся на турнире UFC 245 и прошёл все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.



Таким образом, Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Ранее Волкановски заявил, что он готов дать реванш Холлоуэю, поскольку, по мнению Алекса, Макс заслужил это право.