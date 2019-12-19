Минеев: реванш с Исмаиловым будет в конце следующего года
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым. По словам Минеева, они с Исмаиловым проведут поединок в конце 2020 года.
«Кто популярнее — Исмаилов или Минеев? Ну как я могу сравнивать. Я у Магомеда Исмаилова не спрашивал ведь, узнают его или нет. Не знаю, кого больше узнают. Но меня узнают.
Мы получим с Магой по десять миллионов рублей. Это я ему сказал, что это стоит десять. Движки по этому бою есть: он же хочет денег. Мага говорит, что я заинтересован? Мага много чего говорит. Реванш будет в конце следующего года. Это большой бой. И это должен быть бой за пояс. Дай бог, чтобы так и было», — сказал Минеев в интервью каналу ИБРАКАДАБРА.
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