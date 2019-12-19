Усик и Чисора предположительно встретятся 7 марта 2020 года

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора встретятся 7 марта 2020 года, сообщает BoxingScene. В случае победы украинец в следующем поединке может встретиться с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Бой Усика с Джошуа будет настоящим мегафайтом, но об этом поединке ещё необходимо договориться. Если Александр победит такого большого соперника, как Дерек Чисора, то мы сможем устроить монстр-схватку Усик — Джошуа. Такой бой может быть организован во второй половине 2020 года», — сказал функционер.
Напомним, Усик дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года, когда досрочно победил Чазза Уизерспуна.
- 19 декабря 2019
-
22:42
-
21:43
-
21:06
-
19:43
-
18:18
-
17:27
-
16:12
-
15:56
-
14:43
-
13:04
-
12:49
-
12:01
-
11:23
-
10:05
-
09:29
-
00:58
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24