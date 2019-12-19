Усик и Чисора предположительно встретятся 7 марта 2020 года

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора встретятся 7 марта 2020 года, сообщает BoxingScene. В случае победы украинец в следующем поединке может встретиться с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Бой Усика с Джошуа будет настоящим мегафайтом, но об этом поединке ещё необходимо договориться. Если Александр победит такого большого соперника, как Дерек Чисора, то мы сможем устроить монстр-схватку Усик — Джошуа. Такой бой может быть организован во второй половине 2020 года», — сказал функционер.

Напомним, Усик дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года, когда досрочно победил Чазза Уизерспуна.