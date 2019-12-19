Прославленный боец, один из лучших спортсменов в истории ММА Фёдор Емельяненко станет донором костного мозга, сообщает News.ru.
Фёдор планирует сдать биоматериал уже на следующей неделе. Вместе с ним это сделают другие члены его команды, также бойцы ММА Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов. Таким образом, все они будут внесены в реестр базы доноров костного мозга.
Никто из них не стал комментировать эту информацию, но пресс-служба Fedor Team подтвердила соответствующие данные.
Напомним, Фёдор Емельяненко в последние годы выступает в американском промоушене Bellator. Следующий поединок он проведёт 29 декабря в Японии, его соперником станет Куинтон Джексон.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.
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