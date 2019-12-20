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Чавес оказался значительно тяжелее Джейкобса

Чавес оказался значительно тяжелее Джейкобса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 20 на 21 декабря мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший и экс-чемпион мира в среднем дивизионе по версии IBF Дэниел Джейкобс. Ожидалось, что их противостояние пройдёт во втором среднем весе, но незадолго до церемонии взвешивания стороны договорились провести бой в промежуточном весе.

Официальная церемония взвешивания показала, что Чавес по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с весом. Он оказался значительно тяжелее соперника — 78,3 кг, в то время как Джейкобс потянул на 76,1 кг.

Это будет первый бой Джейкобса после поражения от Сауля Альвареса.

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