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Сехудо отказался от одного из титулов UFC

Сехудо отказался от одного из титулов UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Генри Сехудо больше не является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории. После того как стало ясно, что он не собирается защищать титул в ближайшее время, в UFC решили организовать поединок Джозефа Бенавидеса и Дэвисона Фигейредо, которые 29 февраля поборются за титул, ставший вакантным. Сехудо же согласился отказаться от титула», — написал журналист в своём «твиттере».

32-летний Сехудо, чемпион Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе, выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. На его счету 15 побед и два поражения в 17 поединках.

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