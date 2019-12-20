Сехудо отказался от одного из титулов UFC

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории, сообщает журналист Ариэль Хельвани.
Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Генри Сехудо больше не является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории. После того как стало ясно, что он не собирается защищать титул в ближайшее время, в UFC решили организовать поединок Джозефа Бенавидеса и Дэвисона Фигейредо, которые 29 февраля поборются за титул, ставший вакантным. Сехудо же согласился отказаться от титула», — написал журналист в своём «твиттере».
32-летний Сехудо, чемпион Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе, выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. На его счету 15 побед и два поражения в 17 поединках.
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