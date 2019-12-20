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Сехудо прокомментировал отказ от титула UFC

Сехудо прокомментировал отказ от титула UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо прокомментировал ситуацию с отказом от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории. После отказа от пояса у бойца осталось только чемпионство в легчайшем весе.

По словам Сехудо, ситуацию следует воспринимать именно как отказ, а не как лишение пояса со стороны организации.

«Меня не лишили титула. Я сам от него отказался.

Я отказываюсь от титула в пользу своих подражателей, так называемых последователей. Вот что происходит. Я освобождаю пояс. Меня никто ничего не лишал. Можете сказать об этом всем, чтобы они преклонили колено», — приводит слова бойца MMAJunkie.

32-летний Сехудо, чемпион Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе, выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. На его счету 15 побед и два поражения в 17 поединках.

Сехудо отказался от одного из титулов UFC
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