Стали известны результаты взвешивания Эдгара и Корейского Зомби

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится последний в 2019 году турнир UFC. Местная звезда Чэн Сон Джунг по прозвищу Корейский Зомби сойдётся в октагоне с одним из самых прославленных полулегковесов в истории американских ММА Фрэнки Эдгаром. Топовые представители полулёгкого дивизиона подерутся за статус одного из главных претендентов на титульный бой с новым чемпионом категории Алексом Волкановски, на UFC 245 одолевшем бывшего чемпиона Макса Холлоуэя.

Перед турниром состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Ниже приведены её результаты.

Основные поединки

Фрэнки Эдгар (146) – Чэн Сон Джунг (146)

Волкан Оздемир (206) – Александр Ракич (206)

Ду Хо Чой (146) – Чарльз Журдэйн (146)

Да Ун Джан (206) – Майк Родригес (206)

Марк-Андре Баррио (186) – Юн Ян Пак (186)

Кюн Хо Кан (136) – Пинюань Лю (136).

Предварительные поединки

Таннер Босер (246) – Сирил Гэйн (249)

Суман Мохтарян (145) – Сен Ву Чой (146)

Дон Юн Ма (156) – Омар Моралес (156)

Алехандре Пантожа (126) – Мэтт Шнелл (126)

Раони Барселос (136) – Саид Нурмагомедов (136)

Аманда Лемос (116) – Вероника Маседо (116)

Хейли Алатенг (136) – Райан Бенуа (136).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фрэнки Эдгар — Корейский Зомби.