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Стали известны результаты взвешивания Эдгара и Корейского Зомби

Стали известны результаты взвешивания Эдгара и Корейского Зомби
Бокс/ММА / UFC 0

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится последний в 2019 году турнир UFC. Местная звезда Чэн Сон Джунг по прозвищу Корейский Зомби сойдётся в октагоне с одним из самых прославленных полулегковесов в истории американских ММА Фрэнки Эдгаром. Топовые представители полулёгкого дивизиона подерутся за статус одного из главных претендентов на титульный бой с новым чемпионом категории Алексом Волкановски, на UFC 245 одолевшем бывшего чемпиона Макса Холлоуэя.

Перед турниром состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Ниже приведены её результаты.

Основные поединки
Фрэнки Эдгар (146) – Чэн Сон Джунг (146)
Волкан Оздемир (206) – Александр Ракич (206)
Ду Хо Чой (146) – Чарльз Журдэйн (146)
Да Ун Джан (206) – Майк Родригес (206)
Марк-Андре Баррио (186) – Юн Ян Пак (186)
Кюн Хо Кан (136) – Пинюань Лю (136).

Предварительные поединки
Таннер Босер (246) – Сирил Гэйн (249)
Суман Мохтарян (145) – Сен Ву Чой (146)
Дон Юн Ма (156) – Омар Моралес (156)
Алехандре Пантожа (126) – Мэтт Шнелл (126)
Раони Барселос (136) – Саид Нурмагомедов (136)
Аманда Лемос (116) – Вероника Маседо (116)
Хейли Алатенг (136) – Райан Бенуа (136).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фрэнки Эдгар — Корейский Зомби.

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