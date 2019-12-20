Ян подтвердил желание подраться с Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подтвердил, что готов выйти в октагон с американцем Генри Сехудо. 14 декабря Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайю Фейбера, после чего бросил вызов Сехудо.

«Я очень хочу, чтобы поединок состоялся, я его заслуживаю, показываю это своими выступлениями и боями. Возможно, Генри не хочет этого поединка, может, я ему неинтересен. Но это вопрос времени, мы придём к этому», — приводит слова Яна ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе, оставив у себя пояс организации в легчайшей весовой категории. После этого боец прокомментировал решение отказаться от одного из поясов.

Сехудо отказался от одного из титулов UFC