Появились результаты взвешивания Лебедева, Кудряшова и их соперников

Сегодня, 20 декабря, состоялась официальная процедура взвешивания российского боксёра Дениса Лебедева и представителя ЮАР Табисо Мчуну. Напомним, спортсмены, выступающие в первой тяжёлой весовой категории, выйдут на ринг в Красноярске завтра, 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

Лебедев оказался легче Мчуну всего на 100 г. Вес российского боксёра составил 90,5 кг, а южноафриканского — 90,6 кг, сообщает ТАСС.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (в том числе 13 нокаутом) и пять поражений.

В том же весе состоится поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и чеха Вацлава Пейсара. На взвешивании Кудряшов показал 92,3 кг, а Пейсар — 91,6 кг. На счету россиянина 23 победы (все нокаутом) и три поражения, а у Пейсара 14 побед (12 нокаутом) и восемь поражений.

Лебедев назвал сильные стороны своего соперника Мчуну