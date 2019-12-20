Лебедев объяснил, почему пропустил открытую тренировку перед боем с Мчуну

Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, почему не пришёл на открытую тренировку вчера, 19 декабря. Напомним, Лебедев и представитель ЮАР Табисо Мчуну, выступающие в первой тяжёлой весовой категории, выйдут на ринг в Красноярске завтра, 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

«Хотел извиниться, что вчера не приехал на тренировку. Я не рассчитал, что в Красноярске могут быть такие же пробки, как в Москве. Я надеялся на свои силы, хотя местные говорили мне, но я всё подрассчитал — как оказалось, неправильно.

Приехал, постоял-постоял и понял, что выходить бессмысленно, и даже не вышел, поехал обратно. Извините, исправимся», — приводит слова боксёра ТАСС.

Ранее стали известны результаты взвешивания Лебедева и Мчуну.