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Ян не исключил, что уйдёт в бокс, если станет чемпионом UFC

Ян не исключил, что уйдёт в бокс, если станет чемпионом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, что может произойти, если ему удастся стать чемпионом UFC. Ян, выступающий в легчайшем весе, после победы нокаутом над американцем Юрайей Фейбером поднялся на третью строчку рейтинга бойцов соответствующей категории.

Ян не исключил, что может перейти в более тяжёлую весовую категорию или даже уйти в бокс, если ему удастся стать чемпионом UFC.

«Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше.

Также мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался», — приводит слова россиянина ТАСС.

Ранее Ян подтвердил, что намерен сразиться с чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо, который отказался от титула в наилегчайшем весе.

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