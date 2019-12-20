Ян не исключил, что уйдёт в бокс, если станет чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, что может произойти, если ему удастся стать чемпионом UFC. Ян, выступающий в легчайшем весе, после победы нокаутом над американцем Юрайей Фейбером поднялся на третью строчку рейтинга бойцов соответствующей категории.

Ян не исключил, что может перейти в более тяжёлую весовую категорию или даже уйти в бокс, если ему удастся стать чемпионом UFC.

«Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше.

Также мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался», — приводит слова россиянина ТАСС.

Ранее Ян подтвердил, что намерен сразиться с чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо, который отказался от титула в наилегчайшем весе.

Сехудо отказался от одного из титулов UFC