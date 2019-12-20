Ян не исключил, что уйдёт в бокс, если станет чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, что может произойти, если ему удастся стать чемпионом UFC. Ян, выступающий в легчайшем весе, после победы нокаутом над американцем Юрайей Фейбером поднялся на третью строчку рейтинга бойцов соответствующей категории.
Ян не исключил, что может перейти в более тяжёлую весовую категорию или даже уйти в бокс, если ему удастся стать чемпионом UFC.
«Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше.
Также мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался», — приводит слова россиянина ТАСС.
Ранее Ян подтвердил, что намерен сразиться с чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо, который отказался от титула в наилегчайшем весе.
Сехудо отказался от одного из титулов UFC
Сехудо прокомментировал отказ от титула UFC
- 20 декабря 2019
-
12:08
-
11:50
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:46
-
10:37
-
09:50
-
09:28
-
00:54
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
22:42
-
21:43
-
21:06
-
19:43
-
18:18
-
17:27
-
16:12
-
15:56
-
14:43
-
13:04
-
12:49
-
12:01
-
11:23
-
10:05
-
09:29
-
00:58
- 18 декабря 2019
-
23:48
-
22:48
-
21:43
-
20:56
-
19:57
-
18:13
-
17:40
-
16:06
Партнерский контент