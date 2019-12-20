Лебедев сбросил почти 13 кг перед боем с Мчуну

Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, как прошёл процесс весогонки перед поединком с представителем ЮАР Табисо Мчуну. Напомним, боксёры, выступающие в первой тяжёлой весовой категории, выйдут на ринг в Красноярске завтра, 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

Лебедева спросили, сколько килограммов ему пришлось сбросить перед поединком.

«12-13 кг. Но бывало и побольше. Но в моих глазах, если вы заметили, нет усталости или нервозности. Всё нормально, всё под контролем», — приводит слова боксёра ТАСС.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (в том числе 13 нокаутом) и пять поражений.

Ранее стали известны результаты взвешивания Лебедева и Мчуну.

Появились результаты взвешивания Лебедева, Кудряшова и их соперников