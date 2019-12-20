Ян дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как, по его мнению, будет проходить поединок действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон на турнире в Бруклине 18 апреля.

«Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой. Хабиб физически мощнее, контроль у него.

Фергюсон — опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но я думаю, что Хабиб выиграет этот бой. Самое главное, чтобы он состоялся — четыре раза поединок срывался. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку», — цитирует Яна ТАСС.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 боях в MMA.

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